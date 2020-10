Pinocchio: il corso di formazione riparte da Bologna il 29 e 30 ottobre

Abbiamo fissato per il 29 e 30 ottobre le nuove date per la formazione prevista al Centro Zonarelli di Bologna.

Dopo la prima tappa della formazione, promossa da CEFA Onlus, Lunaria e ARCI, per rafforzare le conoscenze e le competenze in materia di prevenzione e lotta contro le discriminazioni, la propaganda e le violenze razziste degli operatori di APS, tenutasi a Genova, il progetto Pinocchio si sposta nella città di Bologna. PINOCCHIO. Cultura, sport, partecipazione civica e social network contro le discriminazioni per una maggiore inclusione sociale è un progetto promosso da CEFA Onlus, in parternariato con Lunaria, A Sud Onlus, UISP-Unione Italiana Sport per tutti, ARCI Liguria, ARCI Caserta, ARCS Culture Solidali, Comune di Bologna, con il contributo di AICS (AID 011786), per sviluppare interventi di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione contro la xenofobia e il razzismo.

La formazione, come a Genova, sarà basata sull’utilizzo di una metodologia partecipativa e un approccio centrato sui diritti, i bisogni e la protezione delle vittime. Nel corso della formazione saranno utilizzate diverse metodologie didattiche che alterneranno brainstorming, analisi di casi esemplari, lavoro di gruppo e lezioni frontali. I temi affrontati ruotano attorno allo sviluppo delle capacità di riconoscere le discriminazioni, i discorsi di odio e i reati razzisti a partire dalle definizioni e da alcuni casi esemplari di hate speech e di violenze razziste; all’importanza di combattere il razzismo: analisi dell’escalation che può portare dal pregiudizio alla stigmatizzazione, alle violenze razziste e del suo impatto sul contesto territoriale; e infine, sullo Sviluppo delle conoscenze di base della normativa nazionale applicabile ai discorsi di odio e ai reati razzisti, e sullo sviluppo delle competenze pratiche per le attività di prevenzione, denuncia e tutela delle vittime di discriminazioni, discorsi di odio e reati razzisti.

La partecipazione ai corsi è gratuita ma è necessario iscriversi compilando la scheda di iscrizione.

Qui di seguito il programma delle due giornate (oppure scarica qui il PDF):

Discorsi e violenze razziste: dalla prevenzione alla tutela delle vittime

Corso di formazione rivolto a operatori di APS

Bologna, 29 ottobre ore 14.30-19.30 – 30 ottobre ore 9,00-14,00

Centro Interculturale Massimo Zonarelli – Via G. A. Sacco n.14

1^ PARTE: GIOVEDI’ 29 ottobre ore 14.30-19.30

H 14.30 Presentazione del percorso formativo

H 15.30 Di che cosa stiamo parlando? Discorsi, reati di odio, violenze razziste

H 16.30 Razzismo e xenofobia: la normativa di riferimento



H 17.15 Pausa

H 17.30 La piramide dell’odio. Digital quiz e discussione in plenaria

H 18.30 Dalla violenza verbale a quella fisica: simulatore di comportamento

2^ PARTE: VENERDI’ 30 ottobre ore 9,00-14,00

H 9,00 Discorsi e reati di odio: quali connessioni? Presentazione di 3 casi esemplari.

H 10,00 Gruppi di lavoro. 3 casi esemplari. Simulazione di fatti e reazioni

H 11,00 Pausa

H 11,15 Gruppi di lavoro. 3 casi esemplari. Report in plenaria, discussione e presentazione dei dati ufficiali disponibili

H. 12,00 Monitorare e denunciare. Le informazioni indispensabili, gli strumenti, gli indicatori di pregiudizio

H 12,30 Lavorare in rete sul territorio per i diritti, contro il razzismo.

H 13,15 Valutazione finale

H 14,00 Chiusura

Info e iscrizioni: f.zito@cefaonlus.it

Formatrici:

Paola Andrisani, antropologa, mediatrice culturale ed esperta dei processi migratori. Collabora con Lunaria dal 2009 alle varie edizioni del Libro bianco sul razzismo in Italia e alla redazione del sito cronachediordinariorazzismo.org, e cura il monitoraggio dei casi di discriminazione e di razzismo quotidiano.

Grazia Naletto, laureata in scienze politiche, responsabile della area migrazioni e lotta al razzismo di Lunaria. Studia da tempo gli aspetti sociali, culturali e politici connessi alle migrazioni e alle politiche di welfare che sono al centro del suo impegno sociale e politico. Coordina le edizioni del Libro bianco sul razzismo in Italia e cronachediordinariorazzismo.org, sito di informazione, approfondimento e comunicazione, dedicato al fenomeno del razzismo in Italia.

Segui il progetto e le attività https://www.cefaonlus.it/progetto/pinocchio/ e partecipa alla campagna https://www.facebook.com/sonofattituoi/

Attività realizzata nell’ambito del Progetto PINOCCHIO. Cultura, sport, partecipazione civica e social network contro le discriminazioni per una maggiore inclusione sociale (AID 011786), finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.