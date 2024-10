Nuovo Training Online: Monitorare il razzismo nello sport di base

È online il training Monitorare il razzismo nello sport di base sviluppato all’interno del progetto Erasmus + Monitora, monitoring racism in sport. La formazione è rivolta a operatori e operatrici sportivi, allenatori e allenatrici e a tutte e tutti coloro che amano lo sport.

Il training, sviluppato in cinque lingue (italiano, ungherese, francese, inglese e finlandese), è strutturato in 5 brevi moduli che mirano ad accrescere la conoscenza di chi abita e vive il mondo dello sport, soprattutto di base, su discriminazioni e razzismo e a fornire strumenti utili per riconoscerli e prevenirli. Offre inoltre indicazioni utili su come comportarsi e a chi rivolgersi quando le discriminazioni irrompono nella nostra attività sportiva.

Allo stesso tempo Monitorare il razzismo nello sport di base intende incoraggiare l’attivazione proattiva facilitando attività di monitoraggio dei casi di razzismo e discriminazione. Troppo spesso le discriminazioni in ambito sportivo restano invisibili, o perché non vengono segnalati o denunciati o perché alle denunce non corrisponde nulla se non mere sanzioni, senza poi immaginare altro che favorisca la prevenzione, ad esempio iniziative formative o educative. E’ infatti importante formarsi per riconoscere la gravità di certi fatti, senza sminuirli come semplice goliardia: è fondamentale anche per comunicare alle persone colpite dal razzismo e dalle discriminazioni di poter contare su una rete di tutela e protezione quando si denuncia.

Il training si propone di incoraggiare operatorɜ del mondo dello sport, ma anche associazioni e club sportivi di base, a dotarsi di protocolli di monitoraggio del razzismo nello sport. Per facilitare la creazione di questi protocolli di monitoraggio abbiamo sviluppato delle linee guida su come questi debbano essere strutturati, ma anche un template di protocollo modificabile che gli utenti del corso potranno compilare direttamente a fine corso o scaricarlo per farlo in un secondo momento, condividendolo poi con la propria realtà o rete di riferimento.

Il razzismo è un fenomeno complesso e per essere contrastato ha bisogno della messa in campo di diversi tipi di interventi. Il monitoraggio è il primo passo per poter strutturare iniziative e strategie di formazione, sensibilizzazione e tutela efficaci.

Il training è accessibile gratuitamente e senza necessità di registrarsi al seguente link: https://emonitora.cronachediordinariorazzismo.org/



Per maggiori informazioni, scrivere a: antirazzismo@lunaria.org