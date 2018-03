No Discrimination Marche – Evento conclusivo

Venerdì 23 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, presso il Consiglio regionale delle Marche, in Piazza Cavour 23, ad Ancona, si terrà l’evento conclusivo del progetto NO. Discrimination Marche, organizzato da No.Di. – No Discrimination Marche e dal Centre for Applied Transcultural Research at University of Urbino, e finanziato dai Fondi Asilo Migrazione e Integrazione. A conclusione del progetto, che in dieci mesi ha realizzato diverse attività di contrasto alle discriminazioni, è stata avviata la campagna di comunicazione e sensibilizzazione che ha tra gli obiettivi quello di far conoscere la rete territoriale No.Di.. Tale rete è composta da soggetti pubblici e privati che hanno il compito di dare informazioni in materia di discriminazioni, prevenire e raccogliere eventuali segnalazioni e inoltrarle al Garante dei diritti della Regione Marche, che accoglie e gestisce i casi. Il gruppo di lavoro della rete, insieme ai partner A.C.S.I.M., Freewoman Onlus, Ass. Interculturale Tandem onlus, Ass. L’Africa chiama onlus e Coop. Stellaria, presenterà i risultati delle varie attività: dai monitoraggi su specifiche aree (come media e bandi pubblici) ai percorsi formativi rivolti a diversi soggetti come i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, operatori del sociale pubblici e privati, giornalisti e addetti stampa per richiamarli ad un uso corretto di termini non discriminatori. Qui di seguito il programma:

Saluti

Antonio Mastrovincenzo (Presidente Consiglio regionale delle Marche)

Andrea Nobili (Ombudsman delle Marche)

Giovanni Santarelli (Dirigente Servizi Sociali, Regione Marche)

Patrizia Carletti (Agenzia Regionale Sanitaria)

Daniele Valeri (Avvocato di strada Onlus)

Interventi

Marilena Umuhoza Delli (documentarista e scrittrice): Razzismo all’italiana. Cronache di una spia mezzosangue

Ugo Melchionda (IDOS – Centro Studi e Ricerche sull’immigrazione). Il progetto “Voci di confine”

Ruben Lagattolla (Documentarista): reportage da Lampedusa

Eduardo Barberis (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) il progettoNo.Di. – No Discrimination Marche e la campagna di comunicazione

Reading conclusivo

a cura dei Nodi della rete antidiscriminazione