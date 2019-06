Chiudere i porti significa chiudere lo stato di diritto: appello al Presidente Mattarella

Pubblichiamo quest’appello urgente al Presidente della Repubblica Mattarella divulgato attraverso la piattaforma change.org dall’Osservatorio Solidarietà Carta di Milano. Vi invitiamo a firmarlo e a diffonderlo attraverso i vostri canali.



Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica,

ci rivolgiamo a Lei come alla massima autorità a garanzia del rispetto delle Istituzioni repubblicane e della Costituzione, per chiederLe di intervenire nel caso della nave Sea-Watch3, in stallo da otto giorni in acque internazionali, al limitare delle acque italiane, con a bordo 43 profughi divenuti ostaggi – insieme ai loro salvatori – di una politica dimostrativa che dimentica vite, esistenze, umanità.

A Lampedusa questa notte si dormirà sul sagrato della Chiesa per chiedere che i quarantatré naufraghi a bordo, sopravvissuti ai lager libici, vengano accolti in un porto sicuro e smettano di soffrire inutilmente, dopo tanto dolore già patito. Molti di loro soffrono di disidratazione e mal di mare, a causa dell’incessante rollio dello scafo, come affermato oggi dalla comandante della nave.

Questa notte – la notte che ironicamente conclude la Giornata mondiale del rifugiato – nemmeno noi dormiremo. Forse neppure Lei.

Ci appelliamo a Lei affinché non venga assunto dall’Italia alcun provvedimento che sia in contrasto con il rispetto dei diritti umani, il buon senso e l’eredità politica, giuridica e umana che ci è stata consegnata dai Padri costituenti, che vede il sacro e inderogabile principio della solidarietà richiamato nell’art. 2 della nostra Costituzione.

Chiediamo a Lei, signor Presidente, che è garante della nostra convivenza civile, che la pietas, la giustizia, l’inviolabilità dei diritti fondamentali, il principio di separazione dei poteri e il rispetto delle convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro Paese continuino a essere la base della nostra vita democratica di cittadini.

Con gratitudine

Osservatorio Solidarietà, ADIF – Associazione Diritti e Frontiere, Costituzione Beni Comuni, Associazione Laudato si’, Fondazione Casa della Carità “A. Abriani”, ARCI, ASGI, DiEM25 Italia, Noi Siamo Chiesa, Rete delle Città in Comune, Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos, ATTAC Italia, Fondazione Arché Onlus, Coordinamento Libera Milano, Fiom Cgil Regionale Lombardia, COSPE Onlus, La Sinistra, ANPI Monza – Brianza, Comunità di Sant’Egidio Milano, Il razzismo è una brutta storia, Comitato Undici Giugno Milano, Progetto Continenti Onlus, SAMIA Insieme per l’uguaglianza, CISDA – Progetto Afghanistan, Associazione Mamme a scuola, Associazione Energia Felice, Comitato 3 Ottobre, Associazione Buen Vivir, Mamre Onlus – Borgo Manero, Hayat Onlus, Nation25, Associazione Oltre il Mare, Movimento Caschi Bianchi, Progetto Tenda Onlus Torino, Casa per la Pace Milano, Volontari della Casa della Carità