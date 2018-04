I fantasmi di Macerata due mesi dopo l’attentato razzista

Per Luca Traini, giovane di 28 anni, che per “vendetta” sparò a 6 cittadini stranieri (noi ne avevamo parlato qui e qui), e accusato di strage, tentato omicidio e danneggiamenti aggravati dai motivi di odio “razziale”, è stato fissato il giudizio per direttissima che si terrà il 9 maggio davanti alla Corte d’Assise di Macerata. Una data in cui Traini vorrebbe risarcire almeno in parte tutte le persone ferite e offese dal suo ‘raid punitivo‘, sebbene una recente perizia psichiatrica della difesa l’abbia definito “incapace di intendere e di volere”. Un interessante articolo scritto da Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, cerca di fare il punto, invece, dalla parte delle vittime, che a distanza di due mesi, ancora fanno fatica a riprendersi dalla paura. In attesa che si arrivi al 9 maggio, la gente reagisce, in piazza, da destra e da sinistra. Le voci della provincia s’incrociano. “Dopo la morte di Pamela Mastropietro e la tentata strage razzista di Luca Traini, la violenza è tornata al centro della discussione in una città che in tutti i modi prova a rimuoverla“, conclude Camilli. “Macerata deve fare i conti con almeno quattro fantasmi: la violenza sul corpo di una donna, il razzismo cieco contro i neri, l’indulgenza verso i carnefici e infine la grande diffusione di sostanze stupefacenti in un territorio che ha tassi di morte per overdose superiori alla media nazionale“. Qui di seguito l’articolo.

Ha sentito una macchina arrivare da dietro le spalle. L’auto ha sterzato, il finestrino si è abbassato. Un uomo calvo con un pizzetto sul mento lo ha guardato con gli occhi sbarrati. Ha alzato la pistola e ha sparato. Festus Omagbon ricorderà per sempre gli occhi fermi di Luca Traini quando gli è apparso davanti con una pistola puntata. A due mesi dalla tentata strage di Macerata, Omagbon torna spesso con la testa a quel sabato mattina di febbraio. Ma non è l’unico.

Macerata, una tranquilla cittadina delle Marche, non trova pace da quando è finita sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. “Macerata come l’Alabama, Macerata come il Bronx”. In città fino a pochi giorni prima si discuteva al massimo della pedonalizzazione del centro cittadino, poi è arrivato il fantasma di Pamela Mastropietro a turbare le notti della provincia.