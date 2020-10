Gli SPRAR, e in particolare il più grande della Toscana, scrive Saverio Tommasi su FanPage.it il 21 ottobre, sono pieni di positivi. I tamponi però non li fanno, non è possibile la quarantena, i positivi e i negativi dormono insieme in stanze da sei persone. I positivi escono anche dalla struttura. I tracciamenti sono completamente saltati e i lavoratori non vengono testati. Questo il condensato dei racconti e delle denunce che Saverio Tommasi ha raccolto.

