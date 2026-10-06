No ai CPR – Né a Castelvolturno, né altrove: l’appello

SÌ A CASTEL VOLTURNO LABORATORIO DI UMANITÀ, DIRITTI E GIUSTIZIA SOCIALE

Condividiamo l’appello per la manifestazione nazionale del 24 Ottobre contro l’apertura di un nuovo CPR a Castel Volturno lanciato dal Comitato NO CPR – NE’ a CASTELVOLTURNO NE’ ALTROVE.





SABATO 24 OTTOBRE | ORE 13:00 – CASTEL VOLTURNO — GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE

Dall’appello lanciato da Mons. Pietro Lagnese è nata una grande alleanza, unita dalla ferma volontà di impedire che vengano destinati 43 milioni di euro alla costruzione di un CPR a Castel Volturno. In questi mesi ci siamo incontrati, abbiamo organizzato assemblee, concerti, catene umane. Ora invitiamo tuttə ad unirsi alla nostra lotta, per dire con una sola voce e con forza:

NO AI CPR, NÉ QUI NÉ ALTROVE

I CPR vanno aboliti. Sono lager, luoghi disumani segnati da violenza fisica, psicologica e farmacologica, luoghi di morte che non hanno nulla a che fare con la vera sicurezza.

La sicurezza che vogliamo

Per noi l’urgenza è la sicurezza sociale, un bene che non nasce dalla paura né dalla detenzione. Nasce invece da comunità solidali, da servizi pubblici che funzionano, dall’accoglienza, dal lavoro regolare, da scuole aperte e vive, dalla tutela della salute, dalla casa, da spazi collettivi di socialità e dalla cura costante del territorio.

Castel Volturno è la lente d’ingrandimento attraverso cui osservare le conseguenze di decenni di politiche migratorie razziste e fallimentari, ma è anche da sempre un baluardo di promozione umana e di resistenza. Chiediamo che le risorse pubbliche vengano impiegate per i servizi, per il lavoro, per il sostegno al reddito, per i trasporti, per l’abitare e per la tutela delle persone più fragili.

La cura del territorio e dell’ambiente

A Castel Volturno, come in ogni altro territorio, chiediamo interventi concreti di bonifica, la tutela dei fiumi e dei litorali, il contrasto agli sversamenti illeciti e all’abusivismo, e la restituzione alla collettività di tutti gli spazi sottratti alle mafie.

Cambiare strada per un’altra politica sull’immigrazione

Da Castel Volturno vogliamo ispirare un vero cambiamento: superare la logica del respingimento e della reclusione delle persone migranti, promossa dal Patto europeo e dalla costruzione dei CPR. Agiamo per il contrasto alla povertà, per gli ingressi regolari, per il rilascio dei permessi di soggiorno, per il diritto di asilo, per l’accoglienza e per la lotta ad ogni forma di sfruttamento.

Il nostro è un appello aperto a tuttə: fedeli, laici, associazioni, sindacati, realtà sociali e ambientaliste, studenti, comunità migranti, amministratori e cittadinə. Nella diversità possiamo ritrovarci insieme con una convinzione comune: dignità, diritti e sicurezza devono camminare insieme, per tuttə.

NO AL CPR, NÉ QUI NÉ ALTROVE — No ai lager nelle nostre città

NO A NUOVI MURI E FILI SPINATI — No agli ecomostri

SÌ ALLA SICUREZZA SOCIALE — Sì alla cura delle persone e dell’ambiente

SÌ A CASTEL VOLTURNO — Laboratorio di umanità, diritti e giustizia sociale

COMITATO REGIONALE CAMPANO NO CPR

Né qui Né altrove



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