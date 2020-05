Tragedia sulla Moby Zazà, migrante si tuffa in mare e muore

La Moby Zazà, l’hotspot galleggiante allestito per la quarantena dei migranti sbarcati in Italia, è stata teatro, nelle ultime 24 ore, di scene che ne hanno rivelato tutte le più grosse falle. Mauro Seminara e Mauro Buccarello raccontano quanto accaduto sul sito Mediterraneo Cronaca. Una persona migrante, un uomo, che si trovava a bordo della nave, si è tuffato in mare in circostanze non ancora chiare ed il salto nelle acque di Porto Empedocle gli è stato fatale. Tutto si è svolto rapidamente questa mattina, poco dopo le dieci. Le ricerche in mare hanno purtroppo dato il più nefasto dei risultati con il recupero di un corpo privo di vita.

