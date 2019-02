Side By Side. #indivisibili in Marcia per l’Umanità

Sabato 9 febbraio, alle ore 14:00, presso il piazzale antistante la Stazione Di Venezia Santa Lucia, si terrà la manifestazione Side by Side. In marcia per l’umanità, organizzata dalla rete Veneto Accoglie. “Da Lodi a Riace, passando per la manifestazione di 100.000 persone a Roma, alle molte città che annunciano e praticano la disobbedienza a questa legge, alle migliaia di singoli cittadini, le associazioni laiche e religiose, i gruppi che di fatto ogni giorno in questo paese si attivano per disobbedire a questa legge ci restituiscono un’immagine di questo paese che si oppone ad una narrazione di odio e discriminazione con coraggio e determinazione“, scrivono gli organizzatori.

Il corteo partirà solo verso le 15: fino a quell’ora la piazza sarà una festa di colori, musica e slogan e ci sarà il microfono aperto per chiunque voglia fare il proprio intervento e portare la propria testimonianza. La prima parte del corteo si svolgerà in direzione Strada Nuova/Rialto. Fino a Campo San Leonardo il percorso è accessibile a tutti.

Molte altre città si stanno mobilitando per la Marcia per l’Umanità #sidebyside del 9 febbraio. Qui tutti gli appuntamenti per raggiungere Venezia:

TREVISO: ore 13 in stazione (Cso Django Treviso, Casa dei Beni Comuni, Adl Cobas Treviso e Fuoriclasse – Scuola di italiano per il mondo)

RIVIERA DEL BRENTA: Treno alle 13,39 dalla stazione di Dolo e alle 13,45 dalla stazione di Mira (Argo, CATARSI Associazione di Volontariato Onlus e Libera la parola Mira)

VICENZA: ritrovo in stazione alle 11,45 per prendere il treno delle 12,14 (Welcome Refugees Vicenza e Festival della Vicenza Libera)

PADOVA: ritrovo in stazione alle 13,00 per prendere il treno delle 13,23 (Open Your Borders)

CHIOGGIA: Ritrovo alle 12,10 all’autostazione di Piazzale Europa per prendere l’autobus delle 12,30 (Chioggia accoglie)

BOLZANO: partenza ore 10, contattare per dettagli Collettivo Mamadou o Bozen Solidale

VERONA: Ritrovo ore 13 alla stazione di Porta Vescovo (Laboratorio Autogestito Paratodos)

Per adesioni: sidebyside9febbraio@gmail.com

