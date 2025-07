“Siamo farfalle!” “We are butterflies!” Premio Nobel per la Pace a Francesca Albanese

Il presidente Donald Trump ha minacciato sanzioni personali nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. Nei suoi rapporti come Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha messo in evidenza non solo i crimini compiuti dal governo israeliano, ma anche come questi siano avvenuti con la complicità di moltissime aziende e multinazionali come Amazon, Alphabet, Palantir, che traggono profitto dall’economia di guerra israeliana.



Per questo segnaliamo questa petizione che in tutta risposta chiede di candidare Francesca Albanese per il Premio Nobel per la Pace.



