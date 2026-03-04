Pubblicato il bando del servizio civile 2026

Lunaria anche nel 2026 partecipa al Servizio Civile Universale con 6 posti: da settembre e per 12 mesi potrai contribuire alla nostra missione, nelle diverse attività che portiamo avanti.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità dedicata ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano contribuire al bene comune attraverso attività di solidarietà, tutela dell’ambiente, promozione culturale e sostegno sociale. Nato con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva e la coesione sociale, il servizio civile rappresenta un percorso di crescita personale e professionale, offrendo la possibilità di acquisire competenze utili per il futuro e di vivere un’esperienza significativa al servizio della comunità.

La storia

Il Servizio Civile Universale nasce dall’obiezione di coscienza del 1972 e rappresenta oggi un percorso di crescita personale e professionale per giovani tra 18 e 28 anni. Infatti, non è più un’alternativa alla leva militare, ma un’opportunità per chi vuole promuovere la pace, l’educazione e i valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni concrete per le comunità e per il territorio, all’interno di un’organizzazione del terzo settore.

Lunaria

Lunaria da oltre 30 anni si impegna su più fronti: coinvolge giovani in esperienze di apprendimento e volontariato nazionale e internazionale basate sui principi di pace, giustizia e inclusione. Produce inoltre materiali, eventi e ricerche per sensibilizzare su questi temi tutti i cittadini.

I 6 volontari selezionati saranno impegnati 12 mesi in attività di animazione socio-culturale, comunicazione, formazione e creazione di reti sul territorio, su tutte le aree di lavoro dell’associazione: volontariato, educazione non formale, lotta al razzismo e campagne. I partecipanti potranno acquisire competenze trasversali partecipando a workcamps, laboratori, scambi giovanili ed iniziative in Italia e all’estero

Lunaria è presente nel progetto DIRITTI AL PLURALE: PROMUOVERE LA CULTURA DEI DIRITTI PER TUTTE E TUTTI 2026

Il bando scade l’ 8 aprile 2026 alle ore 14:00: tutte le informazioni per candidarsi le puoi trovare in questo articolo e sul sito di Arci servizio civile. È un’occasione per fare un’esperienza formativa contribuendo agli obiettivi di un’organizzazione attiva da anni per un mondo più giusto.

Se vuoi avere maggiori informazioni sul servizio civile a Lunaria visita la nostra pagina dedicata!

Chi può partecipare

Possono partecipare alla selezione i e le giovani, senza distinzione di sesso in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, o di uno Stato dell’Unione europea, oppure di un paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia ;

; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28° anno di età alla data di presentazione della domanda;

alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non possono candidarsi se

Appartengono ai corpi militari o alle forze di polizia;

Abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale e universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

Intrattengano, all’atto della pubblicazione del bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”, del progetto sperimentale europeo IVO4ALL e nei Corpi Civili di Pace, o aver interrotto il servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/, usando le credenziali SPID.

È ammessa la presentazione di una sola domanda tra tutti i progetti presenti nel bando in questione. Gli aspiranti volontari sono tenuti ad informarsi su modalità, tempi e luoghi di selezione sul sito web di Arci servizio civile.

Scarica il bando per conoscere tutti i dettagli.

La selezione

Il processo di selezione per il Servizio Civile Universale si basa su due elementi principali:

Il colloquio dove si valuta la conoscenza del Servizio Civile, la comprensione e l’interesse per il progetto prescelto, le competenze e la disponibilità del candidato.

dove si valuta la conoscenza del Servizio Civile, la comprensione e l’interesse per il progetto prescelto, le competenze e la disponibilità del candidato. La valutazione dei titoli ed esperienze che vengono invece valutati con punteggi fissi.

L’idoneità si ottiene raggiungendo la soglia minima stabilita, combinando punteggio del colloquio, titoli e esperienze aggiuntive.

Tutto il processo viene specificato nei criteri depositati e approvati dal Dipartimento.

Per info, orientamento e supporto per la presentazione delle domande: Arci Servizio Civile Roma – Mail: roma@ascmail.it