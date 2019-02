Sabato 9 marzo 2019, dalle 9.00 alle 13.00, presso lo Spazio Oberdan, in Viale Vittorio Veneto 2, angolo piazza Oberdan, a Milano, si terrà l’evento “Occupiamoci di casa. L’immigrazione e l’abitare”, organizzato dal Naga e realizzato con il sostegno di Open Society Foundations. La onlus, da un anno, sta monitorando le situazioni abitative di richiedenti asilo e rifugiati, che per vari motivi non sono nel sistema di accoglienza. Durante il monitoraggio hanno incontrato soluzioni differenti: occupazioni, insediamenti di fortuna in spazi abbandonati, posti letto a rotazione e tanto altro ancora. Abitazioni non solo per richiedenti asilo e rifugiati esclusi dal sistema dell’accoglienza, ma anche per tanti altri cittadini stranieri e italiani. Da qui la necessità di un confronto pubblico sul tema dell’abitare per interrogarsi su una questione che coinvolge migliaia di persone: quali le esperienze a Milano e altrove? Quali i soggetti coinvolti? Quali le pratiche e le soluzioni possibili?

Ne parleranno con:

Gabriele Arosio, Diaconia Valdese

Emanuele Belotti, University College of London – Bartlett School of planning

Sergio Bontempelli, ADIF

Enrico Gargiulo, Università Ca’ Foscari di Venezia

Stefano Pasta, Comunità di Sant’Egidio

Leo Spinelli, Segretario Generale Sicet Lombardia.

Organizza, introduce e modera il Naga.

Ingresso libero – Gradita registrazione qui: https://bit.ly/2SY8z21

Info: 349 160 33 05 – naga@naga.it