Friuli. Annullato incontrosull’immigrazione in una scuola: ilcomunicato di Carta di Roma

Segnaliamo il comunicato promosso da Carta di Roma e sottoscritto da

numerose associazioni, in merito all’annullamento di un incontro sulla

migrazione che si sarebbe dovuto svolgere a scuola. In un istituto scolastico di

Trieste, infatti, era stato programmato un incontro sulla migrazione, in cui

studenti e studentesse avrebbero potuto sentire la testimonianza diretta di chi la

migrazione l’ha vissuta, condividendo esperienze e, insieme a un rappresentante

del Consorzio Italiano di Solidarietà, dati e riflessioni sulle migrazioni e sul

razzismo.

Alla notizia di questo incontro, la Giunta regionale ha chiesto chiarimenti

all’Ufficio Scolastico e ciò ha comportato l’annullamento da parte della Scuola

dell’incontro.

Fatti del genere destano sicuramente preoccupazione, soprattutto alla luce delle

parole utilizzate nella nota della Giunta regionale in merito alla questione.

Come sottolinea Carta di Roma nel comunicato: «crediamo che la politica non

debba e non possa voler orientare le scelte educative e formative delle scuole

così come la loro realizzazione e che tale atto sia lesivo della libertà di

espressione e di insegnamento».

