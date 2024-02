EFFETTO FARFALLA: CAMBIARE LE PAROLE PER CAMBIARE IL MONDO

PARTE LA CAMPAGNA PER IL CONTRASTO AI DISCORSI D’ODIO:

“DROP THE HATE”: INFORMA. CREA. CAMBIA.

SPECIAL GUEST IL RAPPER AMIR ISSAA CHE DUETTERÀ CON I GIOVANI CHE PARTECIPANO ALLA CHALLENGE

Firenze, 15 febbraio 2024 – Una campagna social per persone giovani dagli 11 ai 19 anni per sfidare e abbattere i linguaggi d’odio che perpetuano discriminazioni, stereotipi ed esclusioni: parte oggi #Dropthehate, una campagna nata dalle attività e dalle idee di studenti, studentesse, attiviste e attiviste coinvolti nel progetto “Effetto Farfalla”.

Il progetto, finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), ha l’obiettivo di rafforzare nelle persone giovani, comportamenti positivi per contrastare le discriminazioni e promuovere il rispetto di tutte le diversità, fornendo gli strumenti per capire come il web possa amplificarne l’impatto sulla vita delle persone (ma come possa anche essere luogo di anticorpi contro i discorsi di odio) e incoraggiando a un impegno attivo nel supporto alle vittime, con l’obiettivo di costruire una società capace di isolare e depotenziare questi fenomeni.

#Dropthehate, punta a coinvolgere diversi target giovanili per sensibilizzarli sull’importanza dell’uso delle parole, e sulla possibilità per ciascuno di noi di realizzare un mondo più inclusivo e rispettoso a partire dalla propria esperienza, dalla propria voce, dalla propria creatività come atto di resistenza e di cambiamento.

Tre sono le challenge a cui le persone possono partecipare nell’ambito della campagna: Disegna il cambiamento, indirizzata a un target tra gli 11 e i 13 anni, una sfida creativa a partire da una maglietta bianca da colorare con pensieri, parole, immagini contro il razzismo, il sessismo, il body shaming e tutte le altre discriminazioni. (#wakeupchallenge #disegnailcambiamento); La tua voce conta (dai 14 ai 16 anni): una grande occasione per mettere alla prova la propria creatività con parole e rime e duettare con il rapper Amir Issaa. (#SpeackUpChallange #LaTuaVoceConta); Il futuro è nostro (17 – 19 anni) una challenge che riporta in auge la scrittura: le persone che parteciperanno dovranno scrivere una lettera indirizzata al proprio io del futuro, in cui raccontare per quale cambiamento si stia lottando per il mondo di domani (#dreamupchallenge #IlFuturoèNostro).

Per scoprire come partecipare e tutti i dettagli: https://www.dropthehate.it/

La challenge #latuavoceconta vede la preziosa collaborazione di Amir Issaa, il famoso rapper romano, scrittore, educatore da sempre impegnato come attivista con le persone giovani e in particolare per il riconoscimento della cittadinanza ai figli degli Immigrati. Alcuni testi delle sue canzoni come “Straniero nella mia nazione”, “Non sono un immigrato” o “Ius Music”, sono oggetto di studio e vengono menzionati in numerosi libri didattici.

Amir Issaa lancerà una vera e propria sfida su Tik tok e le persone dovranno rispondere alle sue strofe con le loro rappando o cantando e registrando un video per duettare con Amir.

La campagna, viene lanciata il 15 febbraio per poi continuare per tutto il 2024 attraverso le challenge sui canali Instagram e Tik Tok di @cospeonlus.

EFFETTO FARFALLA è un progetto AICS che vede un folto partneriato di soggetti attivi in Italia nella lotta alle discriminazioni: COSPE, Zaffiria, Lunaria, Amnesty International Sezione Italiana (AIIT), Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna (SDE), Carta di Roma (CdR), CoNNGI, Oxfam Italia (OIT), Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS), O.S.V.I.C – Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano (OSVIC), EMERGENCY – Life Support for Civilian War Victims, LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Gay Center/ Gay Help Line (GC), Regione Toscana (RT).

