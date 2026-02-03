Capire le migrazioni internazionali: terza edizione

Segnaliamo la terza edizione del ciclo formativo “Capire le Migrazioni internazionali”: un’occasione di formazione e confronto sui temi delle migrazioni e della protezione dei rifugiati, rivolta a operatori, professionisti e cittadini, che dal contesto triestino – snodo centrale lungo la rotta balcanica – si apre a una lettura delle dinamiche europee e globali. Il ciclo formativo, promosso da ICS, ASGI, Articolo 21 e Fondazione Luchetta in collaborazione con il Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) di Trieste, l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Assostampa FVG e il Circolo della Stampa di Trieste, si svolge dal 13 gennaio al 9 giugno con incontri dalle 17 alle 19, in presenza presso la Sala Alessi del Circolo della Stampa (Corso Italia 13, Trieste) e online. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti; per la partecipazione da remoto e per consultare il calendario completo è possibile iscriversi tramite il link in fondo alla pagina. Per informazioni: capirelemigrazioni@virgilio.it.

