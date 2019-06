Ad ogni balcone stesa la coperta termica simbolo della Campagna #IoAccolgo

In occasione del 20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato, la Campagna #IoAccolgo rivolge a tutti/e l’invito a stendere al proprio balcone una coperta termica, quelle che vengono usate per proteggere i naufraghi tratti in salvo e che rappresenta l’oggetto simbolo di #IoAccolgo.

La scorsa settimana è stata presentata alla stampa la Campagna promossa da 46 organizzazioni sociali, con lo scopo di dare voce e visibilità non solo a tutte quelle esperienze di solidarietà e accoglienza diffuse in ogni zona d’Italia, di cui si sa troppo poco ma anche ai tanti cittadini che condividono questi valori e che vogliono esprimere il proprio dissenso rispetto alla chiusura dei porti, alla legislazione e alle politiche anti-immigrati.Le foto del flash mob a Piazza di Spagna, con la scalinata ricoperta dell’oro delle coperte, ha fatto il giro del mondo e ormai la coperta dorata viene associata nell’immaginario collettivo all’accoglienza, all’uguaglianza e alla solidarietà. Sono migliaia le esperienze diverse che la Campagna vuole mettere in rete, perché vengano condivise e riprodotte, perché finalmente vengano conosciute, se ne dia notizia, l’opinione pubblica ne prenda consapevolezza.

In questi pochi giorni tante sono le nuove adesioni arrivate, le iniziative promosse e molti comitati locali si sono formati nei territori. Stendere le coperte termiche ai balconi non sarà l’unica azione che caratterizzerà quella Giornata. In tutta Italia sono state organizzati eventi che, con modalità diverse, si collegheranno alla Campagna per ribadire che i diritti o sono uguali per tutti o non sono, che i porti devono essere aperti, che dev’essere potenziato, e non smantellato, un sistema organizzato d’accoglienza e integrazione.

Al link http://www.ioaccolgo.it/eventi l’elenco e la descrizione di alcune delle iniziative in programma. Sul sito della Campagna (www.ioaccolgo.it) il Manifesto sottoscritto dai promotori e tutte le informazioni utili.

Sulla pagina FB le foto, i video, le testimonianze, gli appuntamenti.

La coperta termica si può acquistare in un negozio sportivo, in farmacia, online oppure ritirarla presso una delle organizzazioni aderenti alla campagna che trovate qui: http://www.ioaccolgo.it/il-nostro-simbolo.

Fanno parte del Comitato promotore della Campagna: A Buon Diritto, ACLI, ActionAid, AOI, ARCI, ASGI, Caritas italiana, Casa della Carità, CEFA, Centro Astalli, CGIL, CIAC, CIAI, CIR, CNCA, Comunità di S.Egidio, CONNGI, Ero Straniero, EuropAsilo, Famiglie accoglienti – Bologna, Federazione Chiese Evangeliche in Italia – FCEI, FOCSIV, FOCUS Casa dei diritti sociali, Fondazione Finanza Etica, Fondazione Migrantes, Forum Terzo Settore, Gruppo Abele, ICS Trieste, INTERSOS, Legambiente, LINK-coordinamento universitario, Lunaria, Medici Senza Frontiere, NAIM (National Association Intercultural Mediators), Oxfam, Rainbow4Africa, ReCoSol, Refugees Welcome Italia, Rete della Conoscenza, Rete Studenti Medi, SaltaMuri, Save the Children Italia, Senza Confine, UIL, Unione degli studenti, Unione degli universitari, UNIRE

Prime adesioni:, AGEDO Lecce, Agenzia Scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo, ALI, AMIS ONLUS – Associazione Mediatori Interculturali Salento, Amnesty International Italia, ANOLF Emilia Romagna, APICE – Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa, Arcobaleno coop.soc., Armadilla scs, Articolo 21, Associazione Centro Migranti onlus, Associazione Cittadini del Mondo, Associazione ColtivAzione, Associazione comboniana servizi migranti e profughi, Associazione culturale TIRAVENTO, Associazione Il Filo d’Erba – Comunità Famiglie, Associazione interculturale KARMADONNE aps,, Associazione LAICI SAVERIANI “AD GENTES”, Associazione Le Giraffe, Associazione Philos, Associazione Popoli Insieme ODV, Associazione Sulla Strada, Biblioteca per la Nonviolenza, Cannabis Cura Sicilia Social Club, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Centro sociale evangelico, CINI, Circolo Lavoratori di Iseo, CISL, Cittadinanza e minoranze, CIVICOZERO SOC COOP SOC ONLUS, Comune di Martano, Confcooperative-Federsolidarietà Lombardia, Cooperativa Sociale Hayet, Cooperativa Sociale Progetto Tenda ONLUS, COP – Consorzio delle Ong Piemontesi, Diaconia Valdese – CSD, ENGIM, FONDAZIONE CAPTA onlus, Il Delta Società Cooperativa sociale, IntegraMente, Io,Noi, KEMAY società cooperativa sociale, Kune, Mediamondo, educazione ed intercultura, Médecins du Monde – Missione Italia, Nigrizia, Per un’Europa dei Popoli, ProgettoMondo Mlal, Puntopsi Ricerca e Intervento in Psicologia, Redazione Piuculture, Punto psi, Rete Antirazzista Catanese, SIMM, Terra Nuova, Traduttori per la Pace, Ufficio diocesano pastorale Migranti.