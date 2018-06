Il 16 e 17 giugno 2018, il Forum Internazionale sulla riforma del sistema asilo in Europa, in collaborazione con il Comune di Oulx ed il Comune di Briançon, organizza una due giorni su “Accoglienza, solidarietà e libera circolazione delle persone”, presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia. Il Forum non è un movimento per i diritti dei migranti, ma un movimento per cambiare le politiche migratorie nazionali ed europee, che oggi come oggi producono danni e violazioni allo stato di diritto e al tessuto democratico delle nostre società. Cambiare le politiche migratorie significa migliorare le politiche sociali e culturali per tutti noi. Cambiare le politiche migratorie significa migliorare la politica estera e le strategie di cooperazione dell’Italia e dei Paesi europei.

Il Forum Per cambiare l’ordine delle cose è nato il 3 Dicembre 2017 con un’assemblea nazionale di oltre 500 persone a Roma e in questi 6 mesi si è allargato coinvolgendo oltre venti associazioni e movimenti di 10 regioni italiane. Il Forum Per Cambiare l’Ordine delle Cose, in collaborazione con ASGI e les Etats Généraux des Migrations, promuove iniziative che si svolgeranno il 16 e il 17 giugno tra Bardonecchia e Briançon. Insieme, con un appuntamento speculare, al di qua e al di là del confine, tra Italia e Francia, per dare forza a chi lavora sul territorio e per discutere delle politiche migratorie.

Sabato 16 Giugno, alle ore 16,30, in Piazza Alcide De Gasperi

Sit-In del Forum incontro con esperienze del territorio “Equal Rights To Move For Equal Rights”.

Domenica 17 Giugno, dalle ore 9 alle ore 14, presso il Palazzo delle Feste

Interverranno

Francesco Avato Sindaco Comune di Bardonecchia

Gerard Fromm Sindaco Comune di Briançon

Monica Cerutti Assessore Cooperazione decentrata e Immigrazione Regione Piemonte

Elly Schlein Europarlamentare relatrice della revisione del Regolamento di Dublino per il gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Lorenzo Trucco Presidente Asgi – Il reato di solidarietà

Elena Rozzi Consiglio direttivo Asgi – Minori non accompagnati “in transito”: tra diritto alla protezione e respingimenti alle frontiere interne

Loretta Malan, Responsabile dei Servizi Inclusione della Diaconia Valdese – Lampedusa e Ventimiglia altre frontiere

Andrea Segre, Regista – Forum Per cambiare l’ordine delle cose

Paolo De Marchis Sindaco Comune di Oulx, presidente Conisa – Progetto accoglienza alta valle

Enrico Tavan, Coordinamento Recosol Assessore Avigliana – Progetto di accoglienza bassa valle

Pietro Ainardi Preside Istituto Istr. Superiore Des Ambrois – La scuola incontra il mondo

Stéphanie Besson Tous Migrants – Accoglienza migranti in frontiera

Coordinerà Gianfranco Schiavone, vicepresidente Asgi

Presentazione dell’appello del Forum Internazionale di Bardonecchia per la riforma del sistema asilo in Europa

Spazio aperto per interventi

Rete comuni solidali – Comuni della Terra per il Mondo Tel. 0122 48934 – 011 9724236 coordinamento@comunisolidali.org

Per info e contatti http://pclodc.blogspot.com

percambiarelordinedellecose@zalab.org