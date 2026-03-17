Accedere nel centro di Gjader in Albania è un diritto. La decisione del TAR Lazio

La prefettura aveva negato l’accesso ad ASGI nel centro di Gjader in Albania, adducendo alle motivazioni rischi per la sicurezza pubblica e per l’ordine a seguito dell’eccessivo clamore attorno ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Il 17 Febbraio, tuttavia, il TAR ribalta questa decisione: come scrive la stessa ASGI “Con la sentenza del 17/02/2026 n. 06630/2025 il TAR Lazio ha affermato il diritto di ASGI e della società civile ad accedere alle strutture di trattenimento realizzate in Albania, a Shengjin e Gjader, nell’ambito del Protocollo Italia-Albania ratificato con legge n. 14/2024.”

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