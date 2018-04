A Firenze Musica Contro la Tortura

Sabato 21 aprile, dalle ore 19:30 alle ore 22:30, presso l’Exfila, struttura gestita dall’ARCI e storica sede MEDU, in Via Mons. Leto Casini, 11, a Firenze, si svolgerà il concerto della MEDU Music Band. Dopo aver calcato i palchi di Roma, la band si esibirà per una serata di musica e condivisione anche in Toscana. Il gruppo musicale nasce all’interno del progetto Psiché – centro per la cura e la testimonianza contro la tortura- ritenendo la musica e il ballo come le medicine più formidabili contro ogni violenza e discriminazione.

A Firenze MEDU è presente dal 2006 con la clinica mobile “Un camper per i diritti” che fornisce assistenza medica e orientamento socio sanitario alle persone che vivono in condizioni di marginalità.

Ingresso riservato ai soci ARCI (possibilità di sottoscrizione all’entrata)

PROGRAMMA DELLA SERATA:

-ore 19.30 aperitivo solidale al costo di 10,00 euro a sostegno di MEDU. E’ gradita la prenotazione entro il 18 aprile scrivendo comunicazionefirenze@medic iperidirittiumani.org

-ore 21.00 presentazione del progetto MEDU Psyché

-ore 21.15 concerto della MEDU MUSIC BAND

