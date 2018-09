A Cecina la XXIV edizione del Meeting Internazionale Antirazzista

Esperti, studiosi, giornalisti e amministratori locali di tutt’Europa a discutere di migrazioni, antirazzismo e politiche dell’accoglienza, i temi della XXIV° edizione del MIA – Meeting Internazionale Antirazzista di Cecina, la manifestazione dedicata ai temi dell’antirazzismo promossa da ARCI, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Cecina e del Cesvot, che apre i battenti da mercoledì 12 a sabato 15 settembre 2018, nel parco della Cecinella a Cecina Mare (LI).

Mercoledì 12 settembre, primo giorno del MIA, si parlerà di strategie per l’accoglienza nell’incontro “Accogliere o respingere? L’Europa e l’Italia possono cancellare il diritto d’asilo? Una tavola Rotonda tra amministratori, (tra cui l’assessore regionale Vittorio Bugli, il presidente di ANCI Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni e il sindaco di Cecina Samuele Lippi), associazioni e soggetti del terzo settore che da sempre sono parte di questo percorso.

Al MIA sarà possibile firmare l’appello “Welcoming Europe. Per un’Europa che accoglie” che, a oggi, ha raccolto un milione di firme in almeno 7 paesi membri. Obiettivo di Welcoming Europe è “decriminalizzare” la solidarietà, aprire vie d’accesso legali e sicure verso paesi disposti ad accogliere e proteggere le vittime di abusi. E proprio sulla scia di “Welcoming Europe”, di cui Arci è tra i promotori, giovedì 13 settembre ci sarà l’iniziativa omonima che porterà al Parco della Cecinella rappresentanti delle ONG, delle Istituzioni (come la vicepresidente Regione Toscana Monica Barni), dell’associazionismo toscano (Giacomo Martelli, presidente ACLI Toscana e Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana) ed europeo. La sera, invece, spazio all’approfondimento con il progetto teatrale Eisbolé, con cui le attrici e autrici Fiamma Negri e Giusi Salis denunciano gli stereotipi sui migranti, stimolando una riflessione sulle cause delle migrazioni. Tornano anche gli appuntamenti quotidiani con il laboratorio sulla creazione d’impresa rivolta alle Associazioni migranti della Toscana, la formazione per giornalisti per approfondire fenomeni migratori, con i seminari dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti, e i seminari per la formazione degli operatori SPRAR organizzati in collaborazione con ANCI e Servizio Centrale. Ci saranno laboratori su integrazione e accoglienza, rivolti soprattutto ai più piccoli, da quello sulla Human Library, la biblioteca vivente per educare alla diversità, al laboratorio di improvvisazione musicale con Arci Piombino e circolo Samarcanda. E ancora i laboratori per il contrasto alla violenza di genere e “#whynot”, i laboratori su come destrutturare gli stereotipi su orientamento sessuale e identità di genere a cura di Arcigay Livorno che curerà anche la serata musicale “Oh my Pop!” di giovedì sera. Ci sarà spazio anche per gli aperitivi “Enoiche resistenze”, (in collaborazione con ASeS CIA) dove degustare i vini di piccoli produttori locali che promuovono l’agricoltura sociale. La sera del venerdì 14 settembre sarà dedicata al rap, con il gruppo “Bestierare” (progetto musicale indipendente che l’attore Elio Germano porta avanti dai tempi del liceo). Per la giornata di sabato 15 settembre, al Meeting si sono dati appuntamento anche i “comitati cittadini” della Rete della Pace in vista della Marcia per la Pace Perugia-Assisi del prossimo 7 ottobre.